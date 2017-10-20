20.10.2017 (16:15)

На российской военной базе в Южной Осетии началась итоговая проверка

На российской военной базе, дислоцированной в Южной Осетия, началась итоговая проверка подразделений за летний период обучения. Ее проводит комплексная комиссия штаба 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В течение недели комиссия проверит и оценит уровень боевой готовности соединения, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, состояние правопорядка, работу командного состава по обеспечению должного уровня воинской дисциплины.

Особое внимание будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.

Также в ходе итоговой проверки будут проверены организация караульной службы и антитеррористической деятельности, физическая подготовленность личного состава.

На полигоне Дзарцеми личный состав соединения выполнит упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Всего в летнем периоде обучения в соединении было проведено 20 тактических учений и около 150 боевых стрельб подразделений.



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