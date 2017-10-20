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20.10.2017 (16:07)

Министр обороны России принял участие в церемонии передачи Сербии 6 истребителей МиГ-29

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу принял участие в торжественной церемонии передачи Сербии шести самолетов МиГ-29, выделенных по решению Президента России Владимира Путина в качестве военно-технической помощи.

Церемония прошла на сербском военном аэродроме Батайница, где состоялся парад, посвященный 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Президент Сербии Александр Вучич вручил Министру обороны шесть кортиков с выбитыми на лезвиях ножей бортовыми номерами переданных Россией истребителей Миг-29 как символическое выражение глубокой благодарности сербского народа за укрепление обороноспособности Республики.

Истребители МиГ-29 перелетели из России в Сербию в начале октября.

В показательных выступлениях подразделений Вооруженных сил Сербии «Свобода 2017» на аэродроме Батайница приняли участие свыше 2,2 тыс. военнослужащих и было задействовано более 150 единиц военной техники.

Кульминацией праздника стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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