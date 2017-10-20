20.10.2017 (15:40)

Выступление российской авиагруппы «Стрижи» стало кульминацией военного парада в Белграде

Выступление российской авиагруппы «Стрижи» стало кульминацией военного парада в честь 73-летия освобождения Белграда от фашистов.

«Стрижи» выполнили демонстрационные полеты в составе группы из шести экипажей, парный и одиночный пилотаж на самолетах МиГ-29 над военным аэродромом Батайница.

Летчики продемонстрировали наиболее зрелищные элементы высшего пилотажа : групповые «бочки» и петли Нестерова, «зеркало», «колокол», роспуски и многое другое.

В ходе парада также выступили сербские летчики, антитеррористические группы спецназа. Произошло десантирование на аэродром групп захвата на парашютах.

За парадом наблюдали президент Сербии Александар Вучич, глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На аэродроме присутствовали около 10 тысяч зрителей.

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