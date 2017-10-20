20.10.2017 (14:09)

Военные связисты ЮВО отмечают свой профессиональный праздник на боевых постах

Более 6000 специалистов связи Южного военного округа (ЮВО) в свой профессиональный праздник выполняют задачи по предназначению во всех звеньях управления.

День военного связиста, который отмечается 20 октября, всегда совпадает с периодом сдачи итоговой проверки войск за учебный год. Специалисты войск связи в ходе сдачи контрольных занятий выполняют нормативы по специальной подготовке, развертыванию командно-штабных машин на базе автомобилей КамАЗ, радиостанций средней и большой мощности, радиорелейных и тропосферных станций на базе колесных бронетранспортеров БТР-80, станций спутниковой связи, комплексных аппаратных станций.

Для решения поставленных задач создан окружной комплекс войск связи округа, который включает соединения и воинские части связи округа и армий, отдельные специальные узлы связи окружного подчинения, подразделения связи общевойсковых соединений и воинских частей родов войск и специальных войск.

В соединения и части связи ЮВО поступило около 10 мобильных комплектов видеотрансляции, оснащенных станциями спутниковой связи и камерами. Техническое оснащение мобильных комплектов позволяет передавать видеосигнал с места событий на пункты управления при их значительной удаленности. Такие системы использовались для видеотрансляции мероприятий Армейских международных игр (АРМИ), при проведении внезапных проверок воинских частей и соединений, а также других мероприятий учебно-боевой подготовки войск ЮВО.

В региональном центре управления ЮВО на мониторы наблюдения в режиме реального времени выводится видеоизображение с мест проведения мероприятий боевой подготовки, а также хода строительства военных объектов, что позволяет контролировать сроки и качество выполняемых работ.

Со специалистами связи военного округа были проведены этапы конкурса «Уверенный приём-2017» в Ставропольском крае. В конкурсе основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, в том числе радиостанции средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, командно-штабных машинах Р-149МА1, аппаратных комплексах «Редут-2УС» и др.

На сегодняшний день на вооружении войск связи военного округа состоят современные цифровые комплексы связи, в том числе мобильный комплекс видеоконференцсвязи «МК ВКС», обеспечивающий проведение видеоконференции по закрытым каналам связи в режиме онлайн на значительном удалении от пункта постоянной дислокации, телекоммуникационный комплекс «Редут-2УС», радиостанции средней мощности Р-166, радиорелейные станции Р-419Л, Р-419МП, командно-штабные машины Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи 5-го поколения «Белозер» и др.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице