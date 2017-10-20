20.10.2017 (13:48)

Войска РХБ защиты ВВО отработали передачу данных РХБ разведки из четырех регионов в ходе итоговой проверки

В Восточном военном округе (ВВО) проведена масштабная радиотренировка по сбору данных о радиационной, химической и биологической обстановке. В ней приняли участие подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковых объединений округа.

Ранее в ходе тактико-специальных учений личный состав войск РХБ защиты ВВО выполнил поиск отравляющих веществ, определил их состав и провел дезактивацию местности на полигонах в Забайкалье, Бурятии, Амурской области и Приморском крае.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты совершили марши в предполагаемые районы условного заражения. С помощью модернизированных комплектов приспособлений отбора проб (КПО-1М) расчеты провели отбор воды, воздуха и почвы для исследований, после чего образцы были направлены специалистам подвижных лабораторий (ЛСБА-1), которые позволяют в короткие сроки определить тип заражения (химическое, биологическое). На основании данных лабораторий были приняты решения о проведении дезактивации и дегазации местности, вооружения и военной техники (ВВТ), а также личного состава, попавшего в район условного заражения.

В тренировке принимало участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 70 единиц автомобильной и специальной техники.

Данные об РХБ обстановке из четырех регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, полученные от подразделений войск РХБ разведки ВВО, по каналам радиосвязи были направлены в региональный центр управления обороной объединенного стратегического командования ВВО.

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