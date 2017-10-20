20.10.2017 (12:56)

В Белграде прошли переговоры глав оборонных ведомств России и Сербии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим сербским коллегой Александаром Вулиным коснулся темы поставки в Сербию шести истребителей МиГ-29 к 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

«В августе, когда вы были в Москве, я обещал, что к этому празднику самолеты будут в Белграде. Самолеты в Белграде. Я уверен, они послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности Сербии», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Шесть истребителей МиГ-29 были выделены по решению Президента России Владимира Путина.

Глава российского военного ведомства отметил, что у России и Сербии большие планы по военному и военно-техническому сотрудничеству.

«В соответствии с решениями президентов России и Сербии, у нас в этой области большая программа», – сказал Сергей Шойгу, предложив Александару Вулину обсудить дальнейшие планы по взаимодействию.

Он поблагодарил министра обороны Сербии за приглашение на военный парад. «Уверен, у нас получится хорошо отметить 73-ю годовщину освобождения Белграда, еще раз вспомнить о том, что десятилетия назад наши отцы и деды плечом к плечу стояли здесь и громили врага».

«Это особенно важно сегодня, когда многие пытаются не только забыть, но и переписать историю, когда в отдельных государствах открываются памятники тем, кто воевал против нас. Не просто воевал, а поддерживал фашизм. Мы с этим не можем смириться, согласиться, в этом мы тоже на одной стороне», – подчеркнул Министр обороны России.

Со своей стороны Александар Вулин выразил благодарность России за передачу шести истребителей МиГ-29.

«Сербия – это военно-нейтральное государство. Но, чтобы быть военно-нейтральным и самостоятельным государством, оно должно быть сильным и в военном смысле, и поэтому ваша помощь для нас очень важна», – заявил министр обороны Сербии.

Он подчеркнул, что договоренность президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича по самолетам МиГ-29 была важной.

«Благодаря этому мы можем сказать, что у нас сегодня есть возможность защищать наше небо», – сказал Александар Вулин.

Он поблагодарил лично Сергея Шойгу за то, что такое решение состоялось.

Александар Вулин отметил, что 73-я годовщина освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков – это праздник Свободы.

«Это день, когда мы вспомним, сколько раз в истории мы были вместе на стороне добра», – подчеркнул Министр обороны Сербии.

Он отметил, что близость российского и сербского народов в том, что они имеют славянские корни.

«Именно эта близость – залог того, что мы всегда были на одной и той же стороне. В самые трудные минуты нашей и вашей истории мы были вместе. И это то, что мы помним, это то, что определяет будущее. И поэтому у нас нет права быть менее смелыми, чем наши предки», – Александар Вулин.

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