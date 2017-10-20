20.10.2017 (12:51)

Медицинские учреждения ВВО полностью обеспечены противоинфекционными и противовирусными препаратами

Свыше 140 тысяч медицинских доз противоинфекционных вакцин приобретено в 2017 году для обеспечения здоровья военнослужащих Восточного военного округа.

Медицинские препараты поступили в войска как централизованно, так и путем приобретения за счет средств целевого финансирования, выделенных военному округу.

Максимальное количество противоинфекционных препаратов от общего запаса составляют прививки от заражения клещевым энцефалитом.

В медицинские учреждения Восточного военного округа поставлено 95 тысяч доз.

Также приобретены медицинские препараты, направленные на профилактику гриппа, кори, гепатита А и Б, брюшного тифа, столбняка и менингита.

Кроме того, в медицинских пунктах воинских частей ВВО созданы запасы противовирусных и антибактериальных препаратов.

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