20.10.2017 (12:51)
Медицинские учреждения ВВО полностью обеспечены противоинфекционными и противовирусными препаратами
Свыше 140 тысяч медицинских доз противоинфекционных вакцин приобретено в 2017 году для обеспечения здоровья военнослужащих Восточного военного округа.
Медицинские препараты поступили в войска как централизованно, так и путем приобретения за счет средств целевого финансирования, выделенных военному округу.
Максимальное количество противоинфекционных препаратов от общего запаса составляют прививки от заражения клещевым энцефалитом.
В медицинские учреждения Восточного военного округа поставлено 95 тысяч доз.
Также приобретены медицинские препараты, направленные на профилактику гриппа, кори, гепатита А и Б, брюшного тифа, столбняка и менингита.
Кроме того, в медицинских пунктах воинских частей ВВО созданы запасы противовирусных и антибактериальных препаратов.