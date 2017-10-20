20.10.2017 (12:39)
В Тоснинском районе Санкт-Петербурга военные саперы обезвредили около 150 взрывоопасных предметов
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, обнаружили и обезвредили в Тоснинском районе Санкт-Петербурга около 150 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны.
С начала этого года инженерно-саперными подразделениями ЗВО было отработано около 1200 заявок на разминирование. Уничтожено более 12 тыс. боеприпасов различного типа и калибра, других взрывоопасных предметов.
Их эффективное обнаружение и обезвреживание стало возможным благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера, находящиеся на значительном заглублении.
Операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах и областях проводятся специальными, профессионально обученными группами разминирования.
Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны ЗВО, где уничтожаются методом подрыва.