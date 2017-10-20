Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

20.10.2017 (12:25)

Экипажи самолетов морской авиации ЧФ отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки самолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали поиск и уничтожение боевых кораблей условного противника.

В ходе учения экипажи самолёты Су-24МР произвели разведку и обнаружили в море отряд кораблей, который имитировали малые ракетные катера, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по судну-мишени.

Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false