20.10.2017 (12:25)
Экипажи самолетов морской авиации ЧФ отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника
В рамках плановых мероприятий боевой подготовки самолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали поиск и уничтожение боевых кораблей условного противника.
В ходе учения экипажи самолёты Су-24МР произвели разведку и обнаружили в море отряд кораблей, который имитировали малые ракетные катера, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по судну-мишени.
Средства объективного контроля подтвердили поражение цели.
Метки: