20.10.2017 (12:25)

Экипажи самолетов морской авиации ЧФ отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки самолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали поиск и уничтожение боевых кораблей условного противника.

В ходе учения экипажи самолёты Су-24МР произвели разведку и обнаружили в море отряд кораблей, который имитировали малые ракетные катера, после чего два многофункциональных истребителя Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по судну-мишени.

Средства объективного контроля подтвердили поражение цели.

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