20.10.2017 (11:56)

Министр обороны России прибыл в Белград

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня в Сербию с официальным визитом.

В Белграде состоятся переговоры главы российского военного ведомства с его сербским коллегой – министром обороны республики Александаром Вулиным.

В ходе совместной работы будут обсуждены вопросы военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.

Также запланирована встреча Сергея Шойгу с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Кроме того, Министр обороны России примет участие в параде, посвященном 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко- фашистских захватчиков. Он пройдет на военном аэродроме Батайница.

В программе торжеств – выступление российской авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», которая по приглашению сербской стороны прибыла в Белград несколько дней назад.

Глава российского военного ведомства отдаст дань памяти павшим воинам, возложив венки к мемориалу «Освободителям Белграда» и обелиску «Советскому солдату-освободителю», посетит главную христианскую святыню Сербии – храм Святого Саввы.

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