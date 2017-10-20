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20.10.2017 (11:12)

В ЗВО для обеспечения правопорядка среди новобранцев, направляемых к местам прохождения военной службы, привлечены значительные силы военных комендатур

В этом году в ЗВО для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины среди новобранцев, направляемых к местам прохождения военной службы, привлечены более 100 инспекторов и около 50 автомобилей военных комендатур гарнизонов.

Основные задачи, выполняемые военной комендатурой во время призывной кампании, заключаются в поддержании правопорядка и воинской дисциплины среди молодого пополнения во время нахождения молодых военнослужащих на сборных пунктах, в пунктах приема и отправки команд новобранцев, в военных комиссариатах, на железнодорожных, автобусных и речных (морских) станциях (вокзалах), аэродромах, в аэропортах, местах погрузки и выгрузки эшелонов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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