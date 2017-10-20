20.10.2017 (10:30)

Во Владивостоке прошла торжественная церемония открытия российско-индийского учения «Индра – 2017»

20 октября во Владивостоке на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) прошла торжественная церемония открытия совместного межвидового российско-индийского военного учения «Индра-2017».

В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, Вооруженных сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота Почетного караула, оркестр штаба ТОФ.

В честь открытия учения «Индра-2017» состоялся парад. Командовал парадом временно исполняющий обязанности командующего 5-й армией Восточного военного округа генерал-майор Роман Кутузов, он отдал рапорт руководителю учения с российской стороны заместителю командующего войсками ВВО генерал-лейтенанту Сергею Соломатину и командующему учениями с индийской стороны командиру дивизии сухопутных войск Индии генерал-майору Нудурупати Дурга Прасаду. Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран.

После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение «Индра-2017» еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы (джанг патхак, лахти-катхи). Позднее с концертной программой выступили артисты ансамбля песни и пляски ТОФ.

Церемония открытия учения завершилась пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Справочно:

Международное учение «Индра-2017» впервые проходит на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутного контингента индийской армии.

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