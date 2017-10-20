20.10.2017 (10:18)

На Кубани саперы ЮВО демонстрируют новейшие способы ведения инженерной разведки

На полигоне Молькино (Краснодарский край) в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) сдают экзамены по минно-взрывному делу.

На специально оборудованных учебных местах военные инженеры демонстрируют новейшие способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования различных участков местности.

Военнослужащие обнаруживают установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины с использованием новейших миноискателей.

В ходе экзаменов подразделения выполняют задачи по минированию участка местности с последующим обнаружением установленных мин и их обезвреживанием. Кроме того, на условно заминированном участке местности сапёры отрабатывают проделывание проходов для пропуска личного состава и техники.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применяют общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, которые стоят на вооружении инженерно-саперного подразделения.

Всего к учебным мероприятиям привлечено около 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники.

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