20.10.2017 (09:55)

В честь Дня военного связиста в Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен конкурс профессионального мастерства

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл конкурс на звание лучшего специалиста связи в честь празднования Дня военного связиста.

Состязания прошли в рамках празднования 98-ой годовщины со дня образования войск связи. В них приняли участие около 60 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц техники.

Участники конкурса оценивались по нескольким показателям: знание своих должностных обязанностей, тактико-технических характеристик и возможностей эксплуатируемых средств связи, а также выполнение нормативов по развертыванию подвижной радиостанции средней мощности (Р-161А2М).

По итогам проведения соревнований лучшие военнослужащие-связисты были награждены грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны РФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице