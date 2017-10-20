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20.10.2017 (09:55)

В честь Дня военного связиста в Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен конкурс профессионального мастерства

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл конкурс на звание лучшего специалиста связи в честь празднования Дня военного связиста.

Состязания прошли в рамках празднования 98-ой годовщины со дня образования войск связи. В них приняли участие около 60 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц техники.

Участники конкурса оценивались по нескольким показателям: знание своих должностных обязанностей, тактико-технических характеристик и возможностей эксплуатируемых средств связи, а также выполнение нормативов по развертыванию подвижной радиостанции средней мощности (Р-161А2М).

По итогам проведения соревнований лучшие военнослужащие-связисты были награждены грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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