20.10.2017 (09:20)

На учении в Казахстане российские миротворцы эвакуировали беженцев и развернули для них полевой лагерь

Российские миротворцы отработали массовую эвакуацию беженцев из зоны вооруженного конфликта на учении «Нерушимое братство», активная фаза которого началась в Казахстане.

Воздушную разведку и прикрытие колонн обеспечили вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», переброшенные под Алма-Ату с новосибирской авиабазы Толмачево.

Силами контингентов ОДКБ для временно перемещенных лиц был развернут полевой палаточный лагерь, организована доставка продуктовых наборов и предметов первой необходимости, созданы условия для работы специалистов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Миротворцы развернули систему наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов, создав условия для постконфликтного урегулирования.

В учении «Нерушимое братство – 2017» задействованы более 1500 человек личного состава, около 200 единиц техники, а также 14 самолетов и вертолетов.

Российский контингент, который насчитывает около 500 человек, представлен тактической группой горнострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, а также подразделениями спецназа, военной полиции и всестороннего обеспечения.

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