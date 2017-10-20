20.10.2017 (09:20)
На учении в Казахстане российские миротворцы эвакуировали беженцев и развернули для них полевой лагерь
Российские миротворцы отработали массовую эвакуацию беженцев из зоны вооруженного конфликта на учении «Нерушимое братство», активная фаза которого началась в Казахстане.
Воздушную разведку и прикрытие колонн обеспечили вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», переброшенные под Алма-Ату с новосибирской авиабазы Толмачево.
Силами контингентов ОДКБ для временно перемещенных лиц был развернут полевой палаточный лагерь, организована доставка продуктовых наборов и предметов первой необходимости, созданы условия для работы специалистов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Миротворцы развернули систему наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов, создав условия для постконфликтного урегулирования.
В учении «Нерушимое братство – 2017» задействованы более 1500 человек личного состава, около 200 единиц техники, а также 14 самолетов и вертолетов.
Российский контингент, который насчитывает около 500 человек, представлен тактической группой горнострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, а также подразделениями спецназа, военной полиции и всестороннего обеспечения.