20.10.2017 (08:45)

В ходе учения в Приморье спецназ ВДВ отработает задачи оборонительного боя

В ходе заключительного этапа тактического учения с отдельным соединением ВДВ в Приморье передовые десантные отряды, проведя накануне рейд, овладели стратегическим рубежом. Сейчас подразделения подготавливают оборонительные позиции к бою с условным противником.

Прикрытие подразделений осуществляют штатные артиллерийские и минометные батареи бригады ВДВ.

Перед десантом поставлена задача помешать подходящим резервам условного противника переправиться через реку и не допустить их выхода в тыл основных сил.

Согласно замыслу учения, в ходе этапа десантникам предстоит отработать элементы как оборонительного, так и наступательного боя. Помимо этого, командирам и личному составу необходимо будет анализировать действия противника, проявлять смекалку и принимать нестандартные решения, чтобы не дать противнику захватить инициативу.

Планируется отработка задач как в составе небольших групп, действующих в отрыве от основных сил, так и приданными подразделениями усиления.

Большое внимание уделяется инженерному оборудованию оборонительных позиций, созданию заграждений, организации системы огня, а также комплексному применению огневых средств.

К выполнению задач заключительного этапа учений привлекаются парашютно-десантные, десантно-штурмовые и артиллерийские подразделения. Силы условного противника обозначают около 2000 мишеней, имитирующих бронетехнику, личный состав и средства огневого поражения.

В тактическом учении с отдельным соединением ВДВ в Приморье с 16 по 20 октября 2017 года принимает участие порядка 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Руководит учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Тактическое учение носит плановый характер и проходит в рамках проведения контрольной проверки войск за 2017 год.

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