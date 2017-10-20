20.10.2017 (08:45)
В ходе учения в Приморье спецназ ВДВ отработает задачи оборонительного боя
В ходе заключительного этапа тактического учения с отдельным соединением ВДВ в Приморье передовые десантные отряды, проведя накануне рейд, овладели стратегическим рубежом. Сейчас подразделения подготавливают оборонительные позиции к бою с условным противником.
Прикрытие подразделений осуществляют штатные артиллерийские и минометные батареи бригады ВДВ.
Перед десантом поставлена задача помешать подходящим резервам условного противника переправиться через реку и не допустить их выхода в тыл основных сил.
Согласно замыслу учения, в ходе этапа десантникам предстоит отработать элементы как оборонительного, так и наступательного боя. Помимо этого, командирам и личному составу необходимо будет анализировать действия противника, проявлять смекалку и принимать нестандартные решения, чтобы не дать противнику захватить инициативу.
Планируется отработка задач как в составе небольших групп, действующих в отрыве от основных сил, так и приданными подразделениями усиления.
Большое внимание уделяется инженерному оборудованию оборонительных позиций, созданию заграждений, организации системы огня, а также комплексному применению огневых средств.
К выполнению задач заключительного этапа учений привлекаются парашютно-десантные, десантно-штурмовые и артиллерийские подразделения. Силы условного противника обозначают около 2000 мишеней, имитирующих бронетехнику, личный состав и средства огневого поражения.
В тактическом учении с отдельным соединением ВДВ в Приморье с 16 по 20 октября 2017 года принимает участие порядка 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Руководит учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
Тактическое учение носит плановый характер и проходит в рамках проведения контрольной проверки войск за 2017 год.