20.10.2017 (07:58)

В Саратове прошла отправка молодого пополнения в войска

Сегодня первые 60 саратовских призывников отправились со сборного пункта военного комиссариата Саратовской области на военную службу в части Вооруженных сил России. Проходить военную службу они будут на территории Западного и Центрального военного округов (в воинских частях Воздушно-космических сил России и общевойсковых соединениях), а также войсках Национальной гвардии России.

В клубе сборного пункта области для призывников был организован праздничный концерт. С напутственным словом к призывникам обратились начальник отдела подготовки и призыва на военную службу полковник в запасе Александр Пархоменко, ветераны войск Росгвардии и руководитель епархиального управления по взаимодействию с вооруженными силами отец Владимир.

Для команды призывников, отправляющихся на службу в войска национальной гвардии, прошел торжественный митинг и встреча с ветеранами Росгвардии у памятника прославленному генералу Анатолию Романову в Саратове.

До конца недели планируется отправка еще 70 юношей в войска. Всего в ходе осеннего призыва из Саратовской области будет направлено в войска около 2,4 тыс. человек (около 110 команд).

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