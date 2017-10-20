20.10.2017 (03:49)

В ходе тактического учения в Приморье спецназ ВДВ овладел мостовой переправой

Задачу выполнила рота специального назначения во взаимодействии с парашютно-десантными подразделениями.

Высадившись с вертолетов Ми-8 посадочным способом недалеко от берега реки, группы специального назначения скрытно выдвинулись к охраняемой переправе и ликвидировали охранение, применив бесшумное оружие.

Переправившись на противоположный берег на лодках, разведчики дозорного отделения поставили дымовую завесу, закрепились и отвлекли на себя охранение переправы. Прикрытие разведгруппы обеспечили снайперы.

Основные силы вошли на понтонную переправу, уничтожили наблюдателей и вышли в тыл охранения, которое к этому моменту уже вступило в бой с передовой разведгруппой.

Овладев понтонной переправу, спецназ передал парашютно-десантной роте – её военнослужащие обеспечили преодоление водной преграды бронегруппы отдельного соединения ВДВ, преследовавшей отходящего условного противника.

В тактическом учении с отдельным соединением ВДВ в Приморье в период с 16 по 20 октября 2017 года принимает участие около 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Руководит учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Тактическое учение носит плановый характер и проходит в рамках контрольной проверки войск за 2017 год.

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