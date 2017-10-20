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20.10.2017 (04:37)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом на Филиппины

Сегодня в рамках развития международного военного сотрудничества отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев», а также большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в столицу Филиппин, Манилу.

Во время стоянки российских кораблей в Маниле запланировано посещение большого противолодочного корабля «Адмирал Пантилеев» руководством Филиппин, иностранными дипломатами, жителями и гостями филиппинской столицы.

Предусмотрено проведение соревнований между моряками двух стран по футболу, волейболу и перетягиванию каната, автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложат венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетят национальный парк Лунета.

Планируется, что заход российских кораблей в Филиппины продлится до 26 октября.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли , Международная деятельность
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