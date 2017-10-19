19.10.2017 (22:10)

В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная 135-летию первой отечественной школы водолазов

В Санкт-Петербурге, благодаря усилиям Центрального военно-морского музея и Центра подводных исследований Русского географического общества, открылась уникальная выставка «Шагающие в темноту», посвященная 135-летию первой отечественной школы водолазов в Кронштадте,

В церемонии открытия принял участие начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морского флота России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов. Выступая перед посетителями мероприятия, капитан 1 ранга передал приветственные слова Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва и отметил, что водолазное дело в ВМФ России не только сохранило уникальные традиции, но и постоянно развивается.

«Мы можем ежегодно пополнять экспозицию выставок, подобной той, которая сегодня открыта в Центральном Военно-Морском Музее. На вооружение водолазов и спасателей ВМФ России постоянно поступает новая техника и снаряжение, позволяющее идти в ногу с научно-техническим прогрессом. Сегодня техника, обеспечивающая работу водолазов, достигла уровня, который позволяет в значительной мере снизить возможный риск их труда. Речь идет о роботизированных средствах, включающих в себя телеуправляемые необитаемые аппараты, а также о составляющих элементах современного водолазного снаряжения. С этой целью работает военная наука, конструкторские бюро, военная медицина», – подчеркнул капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

По его словам, выставка «Шагающие в темноту» наглядно демонстрирует целую эпоху развития водолазного дела в России.

Обращаясь к участникам церемонии, директор Центрального Военно-Морского Музея Руслан Нехай подчеркнул, что открытая сегодня выставка – не просто очередной для музея выставочный проект, а скорее, исключение из правил.

«Созданная совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества экспозиция посвящена людям самой героической на флоте профессии – водолазам. Риск всегда присутствует в жизни моряка, но проявляется он лишь в экстремальных ситуациях. У этих людей риск – ежедневная, ежеминутная, неотъемлемая часть профессии, очень востребованной на флоте. Им, людям, бесстрашно шагнувшим в темноту навстречу опасностям, мы с благодарностью и уважением посвящаем сегодняшнюю выставку», – сказал Руслан Нехай.

О том, что открытая сегодня в стенах ЦВММ выставка – это дань уважения смельчакам, которые проложили гражданским водолазам путь в неведомое, сказала руководитель службы по связям с общественностью Центра подводных исследований Русского географического общества Марина Давыдова.

Честь открыть выставку, перерезав символическую красную ленточку, была предоставлена директору ЦВММ Руслану Нехаю, представителю ЦПИ РГО Марине Давыдовой и ветерану ВМФ контр-адмиралу Кириллу Тулину.

В экспозиции выставки представлены предметы и материалы середины 20х годов прошлого века, поступившие в ЦВММ из Кронштадтской водолазной школы: водолазные шлемы, приборы изобретателя, преподавателя КВШ, организатора «Кронштадтской опытной механической и водолазной мастерской», Е.В. Колбасьева, фотоизображения и экспонаты, связанные с водолазными работами инспекторов и курсантов школы на затонувшем в 1897 году броненосце «Гангут».

Особое место в экспозиции занимает серия рисунков сотрудника экспедиции подводных работ особого назначения К.И. Капитанаки, посвященная истории водолазного дела, а также коллекция водолазных ножей и водолазных фонарей, как отечественных, так и зарубежных производителей конца XIX-ХХ вв. из собрания Центра подводных исследований РГО.

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