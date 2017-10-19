19.10.2017 (21:04)

В Татарстане военком и омбудсмен провели встречу с будущими призывниками региона

Военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская встретились с будущими призывниками и их родителями из восьми муниципальных районов региона.

Встреча проходила в рамках выездного лекционного занятия школы правовых знаний на тему «Права призывников». Участники дискуссии смогли задать все интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы. В ходе беседы юноши узнали об особенностях призыва и службы в армии, правах и обязанностях призывников, об участии омбудсменов в защите прав военнослужащих.

В свою очередь, родители выразили благодарность военкому и омбудсмену за их многолетний труд по обеспечению благоприятных условий службы в армии для молодых людей из Татарстана.

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