19.10.2017 (20:51)

Российский центр данных по ядерным испытаниям выполняет свои задачи в полном объеме

«Национальный центр данных Российской Федерации, являющийся частью российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), полностью выполняет возложенные на него задачи и готов делать это в дальнейшем», – заявил журналистам заместитель начальника 12 Главного управления Министерства обороны РФ – начальник Службы специального контроля Минобороны полковник Игорь Токарев.

В четверг с работой центра ознакомились посетившие его участники проходящей в Москве первой международной конференции Молодежной группы Организации по ДВЗЯИ.

«Национальный центр данных, расположенный в Дубне, полностью выполняет поставленные перед ним задачи и готов выполнять их в дальнейшем, развиваться технически и организационно», - сказал Токарев.

Служба специального контроля (ССК) входит в состав 12 Главного управления МО РФ – центрального органа военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Под управлением ССК функционирует и развивается система дальнего обнаружения ядерных испытаний.

Национальный центр данных Российской Федерации был создан 25 августа 2005 года в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В России в соответствии с ДВЗЯИ создается сегмент инфразвуковых и радионуклидных станций МСМ, а также первичных и вспомогательных сейсмических станций МСМ.

Радионуклидные станции обеспечивают непрерывный мониторинг уровня радиоактивности в воздухе в целях регистрации ядерных взрывов. Инфразвуковые станции предназначены для регистрации инфразвуковых колебаний от воздушных и наземных ядерных взрывов.

Информация с этих станций поступает в Национальный центр данных. Из Дубны информация по выделенному каналу передается в Международный центр данных в Вене.

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