19.10.2017 (20:42)

На космодроме Восточный прошел конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов

Впервые на космодроме Восточный (Амурская область) состоялся конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов, которые задействованы на строительных площадках Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

Конкурс проводился среди представителей трех строительных профессий, в том числе плиточники-облицовщики, дорожные рабочие, специалисты сухого строительства. К участию в конкурсе допускались не более трех представителей от каждого студотряда.

Теоретический этап конкурса проводился в виде тестирования - за 20 минут студенты должны были ответить на вопросы по технике безопасности, подготовке и выполнению технологических операций. Кроме того, будущие специалисты должны были показать знания в области применения различных приспособлений и механизмов, используемых в ходе строительного процесса.

Практический этап позволил участникам конкурса продемонстрировать профессиональное мастерство. По укладке тротуарной плитки, норма выполнения данного вида работ была превышена в два раза. За три часа, звеном из двух человек было уложено 30 кв. метров плитки. При установке паз гребневых плит нормативные показатели были превышены в 1,7 раза - за три часа ребята установили 60 кв. метров плит. Облицовщики превысили производственную норму в 1,5 раза - площадь облицованной поверхности составила 10 кв. метров.

Жюри конкурса признали победителями Андрея Кардопольцева и Виктора Терешкова (Красноярский государственный аграрный университет) из отряда "Русский". Они получат денежную премию в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщалось, на объектах ГВСУ проходит осенний этап Всероссийской студенческой стройки "Космодром Восточный 2017". На предприятии трудоустроены более 100 человек из 10 студенческих отрядов, представляющих восемь регионов страны (республики Крым, Якутии, Красноярского и Алтайского краев, Амурской, Белгородской, Астраханской, Новосибирской областей).

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