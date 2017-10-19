19.10.2017 (20:23)

Возможность интеграции систем АИС «Оборонлес» и ГИС «Лес» обсудили в Правительстве Кировской области

Сегодня в Правительстве Кировской области состоялась рабочая встреча по вопросу совершенствования процессов управления лесным хозяйством. Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Кировской области Максима Кочеткова, в нем приняли участие министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин, заместитель министра Василий Серебряков, начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик, советник ФГАУ «Оборонлес» Иван Петров, представители Торгово-промышленной палаты.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено совершенствованию систем АИС «Оборонлес» и региональной ГИС «Лес», разработанной в Кировской области. Программы успешно внедряются в различных регионах Российской Федерации. Сегодня мы будем делиться наилучшими практиками, что позволит усилить работу геоинформационных систем и сделать их более информативными и полезными для пользователей. В ходе рабочей встречи также будут определены перспективы взаимодействия по этому и другим вопросам, касающимся охраны, защиты и воспроизводства лесов», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков, открывая рабочее совещание.

«ФГАУ Оборонлес» является федеральной структурой Министерства обороны, выполняющее задачи по охране и воспроизводству лесов на землях обороны и безопасности, наработавшее большие компетенции в области охраны лесов. Результатом стало создание автоматизированной информационной системы «Оборонлес», которая сегодня является наиболее информативной системой, отвечающей всем вызовам современности в лесном хозяйстве. В связи с этим, представляется целесообразным взаимная интеграция, в результате чего мы получим синергетический эффект, что послужит делу укрепления лесной отрасли как Кировской области, славящейся своими лесными богатствами, так и в целом лесного хозяйства страны. Мы активно приветствуем данное сотрудничество и готовы к подобному взаимодействию с другими субъектами Российской Федерации», – отметил начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик.

Участники встречи ознакомились с основными характеристиками двух информационных систем, обратив внимание на особенности и возможности, заложенные в них разработчиками, в том числе проведения лесоустройства и мониторинга лесоизменений. По итогам встречи были даны конкретные поручения по организации плотного взаимодействия, направленные на достижение заявленных результатов.

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