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19.10.2017 (20:13)

В войсках ЦВО военнослужащих готовят к зимнему периоду обучения

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа началась подготовка личного состава к зимнему периоду.

В рацион питания военнослужащих добавлены продукты большей калорийности, которые восполняют дефицит витаминов, повышают иммунитет и помогают организму быстро адаптироваться к зимнему периоду. Это и сало, и консервированные овощи, и рыбные блюда на выбор. Во время занятий на полигонах разворачиваются пункты обогрева, где для военнослужащих готовят горячий чай, хлеб, сало, лук и чеснок.

В медучреждениях военнослужащие проходят вакцинацию для профилактики сезонной заболеваемости гриппом. Специально для этого, в госпитали было поставлено свыше 100 тысяч ампул с вакцинами.

       

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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