19.10.2017 (20:02)

На учениях в Кронштадте задействовали новейшую десантно-штурмовую лодку

В акватории Кронштадта отряд противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Западного военного округа (ЗВО) на учении задействовал новейшую десантно-штурмовую лодку (ДШЛ) проекта 02800.

По плану учения отработаны эпизоды патрулирования акватории Кронштадтского рейда, поиск и обнаружение условных диверсантов, проникших на территорию военно-морской базы.

Отряд ПДСС сдал нормативы по приведению в готовность к применению технических средств и вооружения. Занятия проходили с применением десантно-штурмовой лодки проекта 02800, которая считается морской боевой машиной пехоты.

ДШЛ предназначена для выполнения патрульных и противодиверсионных действий, скоростной доставки десантно-штурмовых и досмотровых групп на берег и задержанный корабль, огневой поддержки подразделений специального назначения и морской пехоты.

Закрытое отделение десанта и носовая часть штурмовой лодки покрыты бронезащитой от пуль, а окна рубки – бронестеклами. Лодка способна развивать скорость до 35 узлов и может быть вооружена любым из самых крупнокалиберных пулеметов типа КПВТ, «Корд» и «Утес».

Учение прошло успешно. Военнослужащие отряда ПДСС, используя технические средства лодки, обнаружили условных диверсантов. Группа захвата обезвредила их и доставила на берег.

На завершающем этапе учения были отработаны вопросы противоминной обороны кораблей на защищенном рейде.

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