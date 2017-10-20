20.10.2017 (00:00)

Начальник Главного управления связи ВС РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военного связиста

Товарищи военнослужащие и гражданский персонал войск связи, уважаемые ветераны – военные связисты!

День 20 октября 1919 года стал днем рождения войск связи Вооруженных Сил страны как самостоятельных специальных войск. В этом году войска связи отмечают 98-летие своего создания. Этот день является профессиональным праздником и ежегодно отмечается как День военного связиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 г. №549).

В своем развитии военная связь прошла большой и сложный путь — от простейших звуковых и визуальных средств для передачи сигналов и команд управления непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь в глобальном масштабе — как со стационарными, так и с подвижными объектами ВС РФ на суше, в воздухе, на воде и под водой.

После Октябрьской революции в условиях разгоравшейся Гражданской войны и военной интервенции началось формирование первых частей Красной Армии. В апреле 1918 года был введен первый в Красной Армии штат стрелковой дивизии, которым предусматривалось иметь в дивизии отдельный батальон связи, а в полках — команды связи. Таким образом, с самого начала формирования Красной Армии батальоны и команды связи уже не состояли в штатах инженерных частей и подразделений. Однако еще не было создано центрального органа по руководству связью всей Красной Армии.

Приказом Реввоенсовета республики от 20 октября 1919 года №1736/362 было образовано Управление связи Красной Армии во главе с начальником связи Красной Армии, а также управления связи фронтов и армий, отделы связи в дивизиях и бригадах. На Управление связи Красной Армии возлагалась ответственность за организацию и обеспечение связи РВС Республики и Полевого штаба Красной Армии с фронтами и армиями, формирование частей связи, их укомплектование, обучение, обеспечение техникой и другим имуществом.

Первым начальником Управления связи Красной Армии был назначен А.М. Любович (ранее нарком почт и телеграфа). После окончания Гражданской войны войска имели на вооружении в основном устаревшие и изношенные средства связи, преимущественно иностранного производства. Актуальным стал вопрос совершенствования военной связи.

Приказом Реввоенсовета от 6 июня 1920 года при начальнике связи Красной Армии был учрежден штатный Военно-технический совет связи (ВТСС, РККА), на который возлагалась выработка решений по всем основным вопросам организации развития военной связи.

В результате настоятельных усилий начальника связи Красной Армии И.А. Халепского Реввоенсоветом республики 15 апреля 1923 года был образован Научно-исследовательский институт ВТСС РККА — в настоящее время 16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А.И. Белова Министерства обороны Российской Федерации (далее — 16 ЦНИИИ). На основе исследований института промышленностью страны в предвоенный период было создано первое поколение военно-полевых радиостанций и телеграфных аппаратов, коммутационных устройств, кабелей связи, с которыми Красная Армия вступила в Великую Отечественную войну.

В первый, самый тяжелый период стали очевидными крупные недостатки в подготовленности приграничных районов в отношении связи, технической оснащенности и в подготовке самих войск связи.

В целях централизации руководства связью в стране и армии решением Государственного Комитета Обороны от 23 июля 1941 года начальником связи Красной Армии был назначен полковник И.Т. Пересыпкин (с февраля 1944 г. – маршал войск связи), за которым сохранялась и должность наркома связи СССР. Последовавшее вскоре назначение И.Т. Пересыпкина заместителем наркома обороны резко подняло авторитет органа руководства войсками связи.

В течение первого года войны было сформировано свыше 1 тыс. новых частей связи, созданы школы и курсы по ускоренной подготовке различных специалистов для обеспечения потребностей фронта в них.

С началом войны крайне осложнилось положение с обеспечением войск техникой связи. Основная часть предприятий промышленности, производящих средства связи, была эвакуирована в глубь страны. Были использованы все имеющиеся в стране ресурсы и возможности для налаживания массового производства техники связи и поставки их в войска.

В ходе войны резко возросла и оснащенность войск средствами радиосвязи. Если в 1941 году было выпущено 9,5 тыс. радиостанций, то уже в 1944 году промышленность поставила в войска более 64 тыс. радиостанций всех типов (в период Великой отечественной войны было поставлено порядка 328 тыс. радиостанций).

В ходе Второй мировой войны войсками связи был получен колоссальный опыт обеспечения связи в сложных условиях ведения боевых действий, который стал прочным фундаментом дальнейшего строительства и совершенствования военной связи. В конце 40-х и в 50-х годах войска стали получать современные по тому времени комплексы средств связи с качественно новыми тактико-техническими характеристиками.

Период 60-х годов в целом характеризуется началом практических работ по созданию автоматизированных комплексов управления войсками и оружием. Специальными решениями партийных и государственных органов в 1980 году была создана большая кооперация промышленных организаций и НИО МО, развернута работа по разработке Объединенной автоматизированной системы связи Вооруженных Сил (ОАСС ВС) и созданию комплексов технических средств для нее.

Создание автоматизированных систем управления вызвало существенное повышение требований к техническим характеристикам средств связи и системы связи в целом. Система связи Вооруженных Сил позволяла руководству своевременно и гарантировано доводить решения и приказы на боевое применение войск и сил, обеспечивала непрерывное, оперативное и устойчивое управление Вооруженными Силами.

На современном этапе развития роль технической основы системы управления ВС РФ только растет. Фундаментом этой основы становятся информационные системы различного назначения, функционирующие в телекоммуникационной среде, объединенной автоматизированной цифровой системы связи ВС РФ.

Основное сосредоточение усилий по развитию системы связи ВС РФ направлено на ее перевод от технологий построения первичной и вторичных сетей связи к технологиям построения единой транспортной (стационарной и полевой) сети связи, сетей доступа и объектовых сетей пунктов управления ВС РФ.

В рамках реализации указанного направления важная роль отводится военно-научному комплексу войск связи, в который вошли Военная академия связи, 16 ЦНИИИ, профильные предприятия оборонно-промышленного комплекса России и Совет главных конструкторов системы связи ВС РФ.

В настоящее время осуществляется реализация запланированного Главным управлением Связи Вооруженных Сил Российской Федерации комплекса мероприятий по расширению возможностей и развитию механизмов инновационной активности созданного военно-научного комплекса войск связи.

Таким образом, сегодняшние военные связисты, опираясь на результаты научно-исследовательской и испытательной деятельности военно-научного комплекса войск связи, способны достойно выполнять возлагаемые на них задачи и обеспечивать развитие системы связи ВС РФ, направленное на обеспечение управления в едином информационном пространстве группировками войск (сил), воинскими формированиями от стратегического звена управления до отдельной боевой единицы.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем военного связиста и 98-й годовщиной со дня образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации! Желаю крепкого здоровья, исполнения творческих замыслов, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и счастья.

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