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19.10.2017 (19:06)

В Военно-космической академии проходит семинар по работе ГЛОНАСС

Сегодня в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского начал работу научно-технический семинар по Глобальной навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС.

Основной целью семинара является обсуждение основных направлений применения глобальных навигационных спутниковых систем, составляющих основу современного координатно-временного и навигационного обеспечения, для решения научных задач, а также определение роли и задач геодезии по дальнейшему развитию систем глобального позиционирования.

В мероприятии принимают участие представители ВКА имени А.Ф. Можайского, Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева, Санкт-Петербургского государственного университета, Института прикладной астрономии РАН, различных научно-исследовательских институтов и других организаций и предприятий космической отрасли.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Наука , ВКС
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