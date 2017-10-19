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19.10.2017 (18:59)

Боевые расчеты С-300 ЗВО выполнили боевые стрельбы в Астраханской области

Сегодня расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300В противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующихся в Московской области, в ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр провели боевые пуски.

Военнослужащие подразделений ПВО ЗВО совершили марш комбинированным способом общей протяженностью около 1000 километров и отработали маскировку позиций.

Боевым расчетам предстояло поразить ракеты-мишени типа «Стриж» и «Бекас», имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты.

Ранее были отработаны вопросы по поиску, обнаружению и сопровождению мишеней, опознаванию и классификации воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.

Всего в учении задействовано около 250 военнослужащих и более 100 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ПВО , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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