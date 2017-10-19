19.10.2017 (18:52)

Военнослужащие Северного флота почтили память защитников Советского Заполярья

Сегодня в городе-герое Мурманск у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошли памятные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в результате которой в октябре 1944 года была разгромлена группировка немецко-фашистских войск в Заполярье.

В торжественном митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, военнослужащие Северного флота, представители областной и городской администраций, общественных организаций и участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Выступающие поблагодарили ветеранов, защищавших Родину от врага и одержавших Великую Победу. Память павших почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением венков и цветов к Вечному огню у подножия мемориала. Военнослужащие Северного флота выполнили троекратный залп холостыми боеприпасами из штатного оружия.

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