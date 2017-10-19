19.10.2017 (17:48)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане проходят испытания для присвоения классной квалификации

Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, приступили к испытаниям для присвоения или подтверждения классной квалификации.

Всем солдатам и офицерам предстоит сдать экзамены на знание теории, владение вооружением и военной техникой в зависимости от занимаемой должности и принадлежности к родам войск. Кроме профессионального мастерства, военнослужащие продемонстрируют свою физическую подготовку, при этом оценка должна быть «хорошо» или «отлично».

Классная квалификация свидетельствует об уровне мастерства военнослужащего, достигнутого на той или иной должности. На сегодняшний момент существует четыре класса – специалист 3-го, 2-го, 1-го класса и мастер.

В зависимости от полученного класса и воинской должности надбавка к денежному довольствию составляет у рядового состава от 500 до 5,2 тысячи и до 7 тысяч рублей у офицера.

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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