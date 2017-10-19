19.10.2017 (17:47)

В греческом порту Пилос начались мероприятия, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения

Сегодня в греческом порту Пилос, где с деловым заходом находится большой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота начались мероприятия, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, в которых наряду с российскими моряками принимает участие экипаж фрегата ВМС Греции «Navarinon».

Торжества начались с выноса Государственных флагов Греции, Великобритании, России и Франции из мэрии Пилоса и их подъема на площади Трех адмиралов – у монумента, на котором увековечены имена командующих союзными эскадрами, принимавшими участие в сражении.

После церемонии подъема флагов российская делегация и представители греческой стороны катерами переправились на остров Сфактирия, который стал местом упокоения русских моряков, погибших при Наварине.

Советник-посланник посольства России в Греческой Республике Олег Бредихин, атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Греции полковник Геннадий Можаев, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Юрий Ореховский, представители мэрии Пилоса и ВМС Греции в сопровождении роты Почетного караула из состава экипажа БДК «Азов» возложили венки на место захоронения российских моряков, отдавших жизни за независимость Греции.

Во второй половине дня российский корабль будет открыт для посещения жителями Пилоса, а военный оркестр Черноморского флота, прибывший на БДК «Азов», выступит на городской площади совместно с греческими фольклорными творческими коллективами.

Торжества, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, продолжатся 20 октября.

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