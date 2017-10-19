19.10.2017 (17:40)

Экипажи «Русских витязей» выступят на акции ВКС «Служба по контракту – твой выбор» в Ижевске

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выступят в Ижевске в рамках заключительной в текущем году акции Воздушно-космических сил «Служба по контракту – твой выбор».

Сегодня летчики ВКС провели тренировку своей воздушной программы над акваторией Ижевского пруда.

В рамках мероприятия экипажи пилотажной группы в составе звена из четырех самолетов продемонстрируют групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка», «вираж» на интервалах и дистанциях менее 5 метров, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Летчики покажут наиболее зрелищные элементы, например, фигуры «зеркало», «колокол», «роспуск», а также проход на малой высоте и предельно малой скорости. Помимо этого летный состав продемонстрирует сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.

Накануне экипажи пилотажной группы «Русские витязи» выполнили перебазирование из подмосковной Кубинки на аэродром в г. Пермь для участия в мероприятии.

На месте проведения акции будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-воздушной академии, Военно-космической академии, Военной академии воздушно-космической обороны, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Для зрителей будут представлены летное и специальное обмундирование экипажей Воздушно-космических сил, носимые аварийные запаса летчиков, средства поисково-спасательного обеспечения.

Мероприятие пройдет 21 октября на набережной Ижевского пруда.

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