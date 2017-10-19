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19.10.2017 (17:39)

Команда Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ «Морские волки» вышла в финал региональной лиги КВН «Золотой осьминог»

На полуфинальных играх 22-го сезона Калининградской лиги КВН «Золотой осьминог» филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» представляли две команды – «Морские волки» и «На своей волне».

Всего за выход в финал сражались 6 команд из Калиниграда. Все они боролись за традиционный приз Лиги – поездку в Сочи на фестиваль «КиВиН-2018».

В соперничестве веселых и находчивых преуспела команда курсантов «Морские волки», ставшая одним из финалистов «Золотого осьминога».

При этом не осталась без наград и команда «На своей волне». Будущие морские офицеры получили приз за лучшую шутку.

А лучшим актёром игр был назван курсант Денис Ковов из команды «Морские волки».

Поддержку своим командам обеспечивали более 120 курсантов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , КВН
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