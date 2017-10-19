19.10.2017 (17:24)
На Каспийской флотилии начались работы по строительству новых полигонных объектов
На Каспийской флотилии для выполнения мероприятий боевой подготовки с подразделениями морской пехоты началось проведение работ по строительству новых полигонных объектов. Строительные работы будут проводиться на полигоне Аданак в Дагестане.
В соответствии с техническим заданием, требованиями к объектам полигонов Вооружённых Сил Российской Федерации новый комплекс будет включать в себя учебное тактическое поле для проведения учений с боевой стрельбой, а также директрису для проведения занятий с выполнением стрельб из вооружения танков, боевых машин.
Кроме того, будут оборудованы танкодром, автодром, тактическое поле для подготовки артиллерийских подразделений, учебное поле для подготовки подразделений по радиационной, химической и биологической защите, инженерное учебное поле, а также полевой парк на 50 боевых машин.
Также будет построено войсковое стрельбище для проведения занятий по огневой подготовке с выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатометов всех типов с применением различных боеприпасов.
Для управления мишенной обстановкой, наблюдения за проведением мероприятий боевой подготовки будет построен командный пункт, на котором будут установлены комплект радиосвязи руководителя занятия с руководителями на учебных местах, персоналом учебного объекта с дальностью устойчивой работы до 5 км, пульты управления системой видео наблюдения, с камер которой обеспечивается просмотр территории мишенного поля в глубину до 1 км и возможностью записи видеосигнала.
Общая площадь вновь построенного полигона будет составлять около 40 квадратных километров.
Срок окончания строительных работ запланирован на конец 2019 года.