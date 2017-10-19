19.10.2017 (17:24)

На Каспийской флотилии начались работы по строительству новых полигонных объектов

На Каспийской флотилии для выполнения мероприятий боевой подготовки с подразделениями морской пехоты началось проведение работ по строительству новых полигонных объектов. Строительные работы будут проводиться на полигоне Аданак в Дагестане.

В соответствии с техническим заданием, требованиями к объектам полигонов Вооружённых Сил Российской Федерации новый комплекс будет включать в себя учебное тактическое поле для проведения учений с боевой стрельбой, а также директрису для проведения занятий с выполнением стрельб из вооружения танков, боевых машин.

Кроме того, будут оборудованы танкодром, автодром, тактическое поле для подготовки артиллерийских подразделений, учебное поле для подготовки подразделений по радиационной, химической и биологической защите, инженерное учебное поле, а также полевой парк на 50 боевых машин.

Также будет построено войсковое стрельбище для проведения занятий по огневой подготовке с выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатометов всех типов с применением различных боеприпасов.

Для управления мишенной обстановкой, наблюдения за проведением мероприятий боевой подготовки будет построен командный пункт, на котором будут установлены комплект радиосвязи руководителя занятия с руководителями на учебных местах, персоналом учебного объекта с дальностью устойчивой работы до 5 км, пульты управления системой видео наблюдения, с камер которой обеспечивается просмотр территории мишенного поля в глубину до 1 км и возможностью записи видеосигнала.

Общая площадь вновь построенного полигона будет составлять около 40 квадратных километров.

Срок окончания строительных работ запланирован на конец 2019 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице