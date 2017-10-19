19.10.2017 (17:21)

Отделения «Юнармии» могут быть открыты в Белграде и Любляне

Предложения об открытии отделений «Юнармии» в Белграде и Любляне получил Главный штаб юнармейского движения России. Об этом на заседании Общественного совета при Минобороны России рассказал начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил полковник Михаил Барышев.

«Мы регулярно получаем запросы из различных стран мира, в частности, совсем недавно главный штаб «Юнармии» посетила большая делегация из Китая, которая в течение трех дней самым подробным образом изучала наш опыт», — сообщил он.

Большой интерес к юнармейскому движению, по его словам, проявляют европейские страны, особенно страны Восточной Европы.

«Мы получили уже несколько предложений из Белграда и Любляны с просьбами обменяться опытом, и в русских школах, которые там, в Сербии и Словении, есть, также открыть юнармейские отделения. Мы очень серьезно этим вопросом занимаемся и подходим к нему взвешенно», — заявил Михаил Барышев.

Он напомнил, что юнармейское движение уже присутствует за рубежом. «В Армении, Таджикистане и Абхазии созданы юнармейские отряды, все это проходило по согласованию с властями вышеуказанных стран и нашло с их стороны полную поддержку», –– добавил Михаил Барышев.

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