19.10.2017 (17:13)

РВСН передали Вольскому военному институту материального обеспечения образцы специальной техники

Ракетные войска стратегического назначения передали Вольскому военному институту материального обеспечения машину обеспечения боевого дежурства МОБД для ракетного комплекса «Тополь», технические средства заправки баллистических ракет и другие образцы техники.

Это позволит более качественно готовить специалистов в интересах РВСН.

Наряду с этим в Вольске создана специализированная аудитория «класс тыла РВСН». Она предназначена для изучения роли, задач и состава РВСН от истории до современности, основ организации материального обеспечения частей.

Наряду с этим курсанты будут изучать назначение, организационно-штатную структуру, возможности и принципы использования подразделений материально-технического обеспечения ракетного полка.

Для наглядности в академии создан макет зоны тылового обеспечения подвижного грунтового ракетного комплекса.

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