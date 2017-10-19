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19.10.2017 (16:50)

Силы антитеррора отразили нападение условных террористов на российские объекты в Таджикистане

Российские военнослужащие в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных террористов на объекты 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан.

По замыслу проверки, диверсанты вторглись на периметр военного объекта через контрольно-пропускной пункт, пытаясь захватить склады и перехватить автоколонну с грузом. Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетехники завязали бой. На помощь им вышли подразделения усиления. Используя сосредоточенный огонь, мотострелки уничтожили ядро условной бандгруппы и захватили в плен главаря.

201 военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор
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