19.10.2017 (16:10)
Начальник Главного управления связи ВС РФ рассказывает о перспективах развития рода войск в новом номере «Красной звезды»
Газета «Красная звезда» в пятницу публикует материал, автором которого стал начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов. По случаю Дня военного связиста он рассказывает о направлениях развития этого рода войск.
В новом номере – сообщение о расширенном заседании президиума Общественного совета при Минобороны России, прошедшем в Национальном центре управления обороной РФ. В мероприятии принял участие статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.
«Красная звезда» рассказывает также о ходе международного учения военнослужащих миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство», проходящего в Казахстане.
Командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников в эксклюзивном интервью рассказывает об этом уникальном подразделении накануне 50-й годовщины его формирования.
В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные силы России за неделю».