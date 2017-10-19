19.10.2017 (16:10)

Начальник Главного управления связи ВС РФ рассказывает о перспективах развития рода войск в новом номере «Красной звезды»

Газета «Красная звезда» в пятницу публикует материал, автором которого стал начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов. По случаю Дня военного связиста он рассказывает о направлениях развития этого рода войск.

В новом номере – сообщение о расширенном заседании президиума Общественного совета при Минобороны России, прошедшем в Национальном центре управления обороной РФ. В мероприятии принял участие статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Красная звезда» рассказывает также о ходе международного учения военнослужащих миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство», проходящего в Казахстане.

Командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников в эксклюзивном интервью рассказывает об этом уникальном подразделении накануне 50-й годовщины его формирования.

В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные силы России за неделю».

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