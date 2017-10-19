19.10.2017 (16:02)

В Чехии открыли отремонтированный памятник красноармейцу и 59 жертвам «похода смерти»

В деревне Фойтовице близ города Крупка (Устецкий край) Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия после ремонта воинского мемориала Второй мировой войны – могилы неизвестного красноармейца и братской могилы 59 пленных - жертв «похода смерти».

Памятник был отремонтирован по инициативе гражданских активистов Елены Вичановой и ее супруга Радима Литтербаха на средства администрации Устецкого края при поддержке Чешского союза борцов за свободу на основании меморандума о сотрудничестве, заключенного в начале 2017 года.

Это уже пятое захоронение советских воинов, восстановленное Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом. В 2016 году они отреставрировали памятники красноармейцам в г. Усти-над-Лабем и н.п. Мале Бржезно и в районе Цирквице.

«Наша память о событиях Второй мировой войны – залог того, что они не повторятся в будущем. Но мы должны не только помнить об этом, но и делать выводы. Чем больше лет нас отделяет от победы, тем больше предпринимается попыток возродить фашизм, извратить историю. А потому мы должны не забывать об этом и быть бдительными», – отметил в своей речи Генеральный консул России в Карловых Варах Михаил Леденев.

Надпись на памятнике красноармейцу на чешском языке гласит: «Здесь покоится воин Красной Армии, который пожертвовал своей жизнью за освобождение нашей Родины». Но судьбу красноармейца в настоящее время устанавливают сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике, известно лишь, что он был застрелен немецким снайпером в самом конце войны.

На мероприятии присутствовали министр окружающей среды Чешской Республики, заместитель председателя Правительства Рихард Брабец, депутат Европарламента Яромир Количек, заместитель гетмана Устецкого края Ярослав Коминек, представители Посольства Российской Федерации и сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике, Генеральный консул Российской Федерации в Карловых Варах Михаил Леденев, представители Посольства Словацкой Республики, члены Чешского союза борцов за свободу во главе с председателем ЧСБС - Ярославом Водичкой.

«Походы смерти» («марши смерти») затронули всю Северную Чехию в самом конце Второй мировой войны - в 1945 году. 14 апреля 1945 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издал приказ: «Ни один из политзаключенных не должен живым попасть в руки держав-победителей». По мере приближения фронта концлагеря расформировывали, узников выстраивали в колонны и заставляли преодолевать огромные расстояния в нечеловеческих условиях или же эвакуировали по железной дороге в неотапливаемых вагонах без еды и питья. Поскольку территория Чехословакии до последнего находилась в руках фашистов, многие маршруты «походов смерти» пролегали через чешские города и села: в одном лишь Устецком крае погибло около 1000 заключенных. В деревне Фойтовице захоронены пленные различных национальностей, среди них русские, итальянцы, чехи, венгры, которые шли маршем из Лейпцига. Как утверждают свидетели тех событий, в основном это были женщины.

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