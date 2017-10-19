19.10.2017 (15:43)

Спецназ ЮВО на учении в Ростовской области ведет разведку на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун»

Подразделение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, поднято по тревоге и на штатной военной технике выдвинулось в район проведения тактико-специального учения на полигон Кадамовский.

В ходе марша по пересеченной местности общей протяженностью свыше 100 км военнослужащие отработали вопросы противодиверсионных действий при движении в составе нескольких автомобильных колонн в режиме полного радиомолчания в условиях радиоподавления средствами условного противника. Также военнослужащие преодолели зараженные участки местности, отработав нормативы по радиационной, химической и биологической защите.

Командиры групп спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» организовали ведение разведки на пути следования колонн военной техники.

В течение пяти дней на полигоне Кадамовский военнослужащим предстоит отработать разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению базы условного противника, выполнить передачу координат целей на пункт управления авиации для нанесения ударов авиационными средствами поражения.

Также подразделение специального назначения выполнят задачи по ведению штурмовых действий при уничтожении условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), ликвидации их базы и освобождении заложников.

Особое внимание на учении будет уделено умению действовать в тылу условного противника, устраивать засады и налеты, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения.

Всего в тактико-специальном учении принимают участие более 250 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники.

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