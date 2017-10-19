19.10.2017 (15:24)

В ЮВО проведено более 15 тысяч занятий по боевой подготовке перед контрольной проверкой войск округа за летний период обучения

Более 15 тысяч занятий по боевой подготовке в течение месяца было проведено в войсках Южного военного округа (ЮВО) накануне контрольной проверки за летний период обучения. Около 50 процентов тактических учений, боевых стрельб и занятий по вождению боевой техники было организовано в ночное время суток.

Финалом летнего периода обучения явилось проведение 9 командно-штабных, 7 тактических (тактико-специальных), 2 летно-тактических учений.

Наиболее масштабными признаны двухсторонние бригадные и полковые тактические учения на полигоне Прудбой с тактическими группами 150-й мотострелковой дивизии и мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, а также двусторонние учения на полигоне Серноводский с мотострелковыми полками 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

Особое внимание уделялось подготовке межвидовых группировок в тактическом звене, при этом ни одно учение не было проведено без отработки вопроса управления авиацией с земли.

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