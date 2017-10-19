19.10.2017 (14:59)

Танкисты российской военной базы в Армении выдвинулись на высокогорный полигон для сдачи контрольной проверки

На высокогорном полигоне Алагяз в Республике Армения танковые подразделения российской военной базы приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения.

В частности, экипажи танков Т-72Б выполнят стрельбы штатным 125-мм снарядом по бронированным объектам условного противника на удалении до 4000 метров. Сложности и особенности решения огневых задач при этом заключаются в том, что полигон расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Особое внимание в ходе проверки будет обращено на навыки и умения танкистов поражать цели с дальних расстояний, водить боевые машины на горной, со сложным рельефом, местности.

Всего в учебных мероприятиях задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

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