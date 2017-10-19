19.10.2017 (14:39)

Заместитель Министра обороны генерал армии Павел Попов провел личный прием граждан

В соответствии с графиком приема граждан руководящими должностными лицами Минобороны заместитель главы военного ведомства генерал армии Павел Попов провел подобную встречу в Общественной приемной Министра обороны.

Для оперативности проработки обращений граждан в мероприятии принимали участие представители профильных органов военного управления.

Большинство вопросов касалось предложений по использованию опытно-конструкторских разработок, инновационных проектов, изобретений частных лиц и организаций в интересах Минобороны России.

По итогам приема Павел Попов поручил оперативно и конкретно выполнить решения, принятые по рассмотрению обращений граждан.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.



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