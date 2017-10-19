19.10.2017 (14:16)

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот

В ходе осенней призывной кампании для прохождения военной службы по призыву на областном сборном пункте прошли мероприятия по отправке первых 30 новобранцев из военных комиссариатов Калининградской области на Балтийский флот.

На сборном пункте первая команда для Балтийского флота пройдёт все необходимые процедуры: медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор. На сборном пункте призывники будут обеспечены повседневной формой одежды. Призванные и направляемые в Вооруженные Силы призывники получают армейский несессер, банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие и SIM-карту для связи с родными.

На каждого призывника, направляемого для прохождения военной службы в Вооруженные Силы России оформляется специальная персональная электронная карта, в которой содержатся все его личные биографические данные: сведения о профильной специальности, состоянии здоровья и другие. Благодаря такому документу новобранца будет легче назначить на должность, соответствующую его профессиональной подготовке и морально-деловым качествам.

В рамках призывной компании из Калининградской области призовут на военную службу порядка 1200 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Из других субъектов Российской Федерации до 31 декабря для прохождения службы на Балтийском флоте планируется направить около четырех тысяч новобранцев.

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