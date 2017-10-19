19.10.2017 (14:07)

80 лет назад были издана Директива о создании филиала ВУНЦ ВМФ – Тихоокеанского военно-морского училища им. С.О. Макарова

80 лет назад – 18 октября 1937 года на основании Постановления Совета Народных Комиссаров о расширении сети военно-морских учебных заведений была издана Директива о формировании 3-го Военно-морского училища РККА во Владивостоке. С момента своего основания училище является единственным военно-морским учебным заведением на востоке страны.

К концу января 1938 года были подготовлены к приему курсантов три этажа южной части учебного корпуса, вступили в строй столовая, санчасть, типография, телефонный коммутатор, сформирована кадровая команда. Командно-преподавательский состав был набран из наиболее подготовленных командиров ТОФ.

История филиала неразрывно связана с эпохой становления военно-морского образования в России. Основу первого набора училища в 1937-1938 годах составили курсанты ВМУ им. Фрунзе. 30 января 1938 года после окончания 1-го семестра 329 курсантов-первокурсников училища имени М.В. Фрунзе из Ленинграда специальным поездом прибыли во Владивосток.

Первые годы истории ТОВВМУ тесно связаны с личностью Николая Герасимовича Кузнецова – Адмирала Флота Советского Союза, Героя Советского Союза, который был одним из инициаторов создания военно-морского училища во Владивостоке.

5 мая 1939 года 3-е ВМУ переименовано в Тихоокеанское военно-морское училище.

Первый выпуск обучавшихся на курсах ускоренной подготовки командного состава состоялся в марте 1940 года, когда на флот убыло 97 лейтенантов, младших лейтенантов и воентехников.

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров от 5 мая 1940 года, приказом народного комиссара ВМФ 10 июня 1940 года училище переведено в разряд высших и стало называться ТОВВМУ. 3 февраля - 18 марта 1941 г. в училище проведены первые государственные экзамены.

В годы Великой Отечественной войны ТОВВМУ выполняло особую роль в подготовке кадров для Военно-Морского Флота, как единственное военно-морское училище, не оказавшееся в зоне боевых действий.

1 мая 1944 года училищу было вручено Боевое знамя.

21 апреля 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с пятидесятилетием со дня гибели выдающегося русского флотоводца и талантливого ученого вице-адмирала Степана Осиповича Макарова Тихоокеанскому высшему военно-морскому училищу было присвоено его имя.

Первоначально в училище были созданы три факультета - штурманский, артиллерийский и минно-торпедный. Артиллерийский факультет в 1959 году был упразднен.

В августе 1969 года открыт факультет радиоэлектроники, в 1978 году – факультет связи, в 1984 году – факультет гидроакустики.

6 июня 1994 года создан береговой факультет, 22 мая 1995 года в штат училища включена учебная батарея береговых ракетных комплексов. 10 мая 1997 года создан учебный аэродром.

С сентября 2003 года в Тихоокеанском военно-морском институте производится подготовка мичманов и прапорщиков для Военно-Морского Флота страны.

Постановлением Правительства Российской Федерации с 8 августа 2014 года училищу возвращено историческое название – Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова.

В настоящее время в училище действуют факультеты: Кораблевождения и минно-торпедного вооружения; Средней военно-специальной подготовки; Профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

За историю училища было произведено 73 выпуска. 14 июня 2014 года состоялся единственный в истории училища выпуск военнослужащих-женщин.

В стенах прославленного учебного заведения подготовлено более 18 тысяч офицеров, из которых более 240 стали адмиралами. 16 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и России.

В настоящее время ТОВВМУ имени С.О. Макарова – одна из основных баз военно-морского образования, обеспечивающая кадрами флот России, известная высоким качеством военной и профессиональной подготовки, подготовившая тысячи морских офицеров.

День училища празднуется 8 ноября в соответствии с приказом Народного комиссара ВМФ СССР адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова №317 от 22 июня 1940 года.

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