19.10.2017 (12:42)

Представители России и Словакии обсудили условия содержания воинских захоронений на территории двух стран

В Москве состоялось 16-е заседание Смешанной российско-словацкой межправительственной комиссии (СМПК) по взаимному содержанию воинских захоронений.

Генеральный директор департамента государственного управления Министерства внутренних дел Словацкой Республики Адриан Йенчо поблагодарил Россию за качественную работу и уход за захоронениями словацких военнослужащих на территории России.

Сопредседатель с российской стороны СМПК, референт заместителя Министра обороны Александр Кирилин и Адриан Йенчо отметили успешное выполнение договоренностей по уходу за воинскими захоронениями и работе по увековечению памяти погибших военнослужащих, высокий уровень доверия в области военно-мемориального сотрудничества двух стран.

В ходе заседания отмечено оперативное взаимодействие в вопросах строительства кладбища, перезахоронения останков словацких военнослужащих, установки гранитной плиты с именами погибших на кладбище в г. Апшеронске Краснодарского края, а также сооружения памятных знаков в г. Красногорске, п. Большая Кашма Моршанского района Тамбовской области, г. Бугульме Республики Татарстан, г. Миассе Челябинской области.

Также Адриан Йенчо сообщил об успешной совместной работе с представительством Минобороны России по военно-мемориальной работе и Посольством России в Словакии по реализации крупных многоэтапных проектов ремонта и восстановления воинских захоронений и военно-мемориальных объектов на территории Словацкой Республики.

Александр Кирилин поблагодарил словацких коллег за работу по уходу за военно-мемориальным комплексом «Славин» в г. Братиславе и перспективу строительства музея на нем, а также за проводимые работы по размещению гранитных плит с именами вновь установленных воинов на центральных кладбищах Красной Армии на территории Словакии.

Россия и Словакия договорились продолжить работы, а также согласовали порядок и последовательность взаимного информирования о разрабатываемых проектах, промежуточных этапах проведения работ и их результатах.

В ходе заседания Комиссия рассмотрела вопросы: издания Каталога воинских захоронений Первой мировой войны на территории Словакии; дополнения Каталога воинских захоронений Красной Армии на территории Словакии данными о других воинских захоронениях и именах вновь установленных захороненных воинов; внесения в Реестр национальных памятников культуры Словацкой Республики некоторых памятников и мемориальных объектов, посвященных освобождению Словакии от фашистских агрессоров.

Решено продолжить разработку концепции Каталогов и предложить в 2018 г. способы и сроки их издания, провести консультации с заинтересованными организациями по конкретным военно-мемориальным объектам на предмет внесения их в Реестр национальных памятников культуры Словацкой Республики.

Также стороны обсудили факты обнаружения останков старшего лейтенанта Голубева А.П. и сержанта Почуева И.М. на территории Словацкой Республики, а также информацию об их идентификации и планируемом захоронении. Комиссия поддержала предложение словацкой стороны о захоронении найденных останков на Центральном военно-мемориальном кладбище в г. Михаловце Кошицкого края Словакии в ноябре текущего года.

Очередное заседание Комиссии решено провести в Словацкой Республике. Конкретные сроки и место проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.

Справочно:

Словацкую делегацию возглавлял председатель словацкой части Комиссии, генеральный директор департамента государственного управления Министерства внутренних дел Словацкой Республики Адриан Йенчо. Российскую делегацию возглавлял заместитель председателя российской части Комиссии, референт заместителя Министра обороны Российской Федерации Александр Кирилин.

Сегодня на территории Словакии находится около 333 воинских захоронений, из которых 146 относятся к периоду Второй мировой войны. Воинские захоронения советских воинов являются самыми многочисленными в республике, а на территории России находится 103 воинских захоронения, где покоятся останки словацких военнослужащих.

Количество учтенных советских воинских захоронений, расположенных на территории Словацкой Республики, не является окончательным. Совместная работа по поиску и захоронению советских военнослужащих будет продолжена.

Смешанная российско-словацкая межправительственной комиссия образованна в соответствии со статьей 8 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 13 февраля 1995 г.

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