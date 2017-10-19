19.10.2017 (12:29)

В Ростовской области состоялась первая отправка новобранцев к местам службы

Первые 50 новобранцев отправлены к местам прохождения службы со сборного пункта военного комиссариата Ростовской области.

На сегодняшний день из 15 субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцированы войска Южного военного округа (ЮВО), отправка молодого пополнения состоялась в 12 регионах –– из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Также в ближайшее время первые команды новобранцев будут направлены из Кабардино-Балкарии, Дагестана и Астраханской области.

Всего осенью-зимой текущего года с территории Южного военного округа (ЮВО) на военную службу будет призвано более 22 тыс. человек. В Вооруженные Силы России направят около 20 тыс. новобранцев, из них более 13 тыс. прибудут в соединения и воинские части ЮВО.

Молодое пополнение будет доставляться к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и гражданской авиации.

На всем протяжении пути команды новобранцев будут сопровождать представители воинских частей и медицинские работники.

На сегодняшний день все соединения и воинские части ЮВО готовы к приему молодого пополнения. Военнослужащие подразделений, которым предстоит обучать молодых сослуживцев, прошли специальные сборы.

До конца октября к местам прохождения службы планируется направить более 3,5 тыс. новобранцев, из них более 2,3 тыс. человек - в войска ЮВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице