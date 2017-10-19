19.10.2017 (12:28)
В мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения, примут участие экипажи российского и греческого кораблей
Наряду с российским большим десантным кораблем (БДК) «Азов» в греческий порт Пилос для участия в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения, прибыл фрегат греческих ВМС «Navarinon».
Наименования греческого и российского кораблей, прибывших в Пилос, напрямую связаны с историческим событием 1827 года, оказавшим решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость.
БДК «Азов» носит имя российского линейного корабля «Азов», экипаж которого отличился в сражении, а греческий фрегат был переименован в «Navarinon» при вхождении в состав ВМС Греции.
Российские и греческие моряки примут участие во всех памятных мероприятиях, проведут обмен делегациями при взаимном посещении кораблей.
Основные торжества, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, пройдут в Пилосе 19 и 20 октября.