19.10.2017 (12:28)

В мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения, примут участие экипажи российского и греческого кораблей

Наряду с российским большим десантным кораблем (БДК) «Азов» в греческий порт Пилос для участия в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения, прибыл фрегат греческих ВМС «Navarinon».

Наименования греческого и российского кораблей, прибывших в Пилос, напрямую связаны с историческим событием 1827 года, оказавшим решающее влияние на исход борьбы греческого народа за свою независимость.

БДК «Азов» носит имя российского линейного корабля «Азов», экипаж которого отличился в сражении, а греческий фрегат был переименован в «Navarinon» при вхождении в состав ВМС Греции.

Российские и греческие моряки примут участие во всех памятных мероприятиях, проведут обмен делегациями при взаимном посещении кораблей.

Основные торжества, посвященные 190-летию Наваринского морского сражения, пройдут в Пилосе 19 и 20 октября.

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