19.10.2017 (12:24)
Экипажи истребителей-перехватчиков из Приморья отработали посадку на условно зараженный аэродром в Хабаровском крае
Летно-тактическое учение (ЛТУ) завершилось в истребительной авиационной части Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае.
В ходе ЛТУ экипажи бомбардировщиков Су-24М2 и истребителей-перехватчиков Миг-31Б после отработки летно-тактических заданий в воздухе выполнили посадку на аэродром с условно поврежденной взлетно-посадочной полосой (ВВП). Для оценки степени повреждений аэродрома пилоты боевых самолетов осуществили пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на заданном руководителем полетов участке полосы.
В рамках наземного этапа ЛТУ инженерно-технический состав авиачасти и специалисты РХБ защиты отработали нормативы при посадке истребителя Су-35С на условно зараженный аэродром. Пилотам оперативно были предоставлены средства индивидуальной защиты, выполнена специальная обработка самолетов. Кроме того, состоялась тренировка пилотов дежурных истребителей.
Истребители-перехватчики Миг-31Б для участия в ЛТУ совершили перелет из Приморья на один из военных аэродромов в Хабаровском крае.