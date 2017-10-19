19.10.2017 (12:24)

Экипажи истребителей-перехватчиков из Приморья отработали посадку на условно зараженный аэродром в Хабаровском крае

Летно-тактическое учение (ЛТУ) завершилось в истребительной авиационной части Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае.

В ходе ЛТУ экипажи бомбардировщиков Су-24М2 и истребителей-перехватчиков Миг-31Б после отработки летно-тактических заданий в воздухе выполнили посадку на аэродром с условно поврежденной взлетно-посадочной полосой (ВВП). Для оценки степени повреждений аэродрома пилоты боевых самолетов осуществили пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на заданном руководителем полетов участке полосы.

В рамках наземного этапа ЛТУ инженерно-технический состав авиачасти и специалисты РХБ защиты отработали нормативы при посадке истребителя Су-35С на условно зараженный аэродром. Пилотам оперативно были предоставлены средства индивидуальной защиты, выполнена специальная обработка самолетов. Кроме того, состоялась тренировка пилотов дежурных истребителей.

Истребители-перехватчики Миг-31Б для участия в ЛТУ совершили перелет из Приморья на один из военных аэродромов в Хабаровском крае.

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